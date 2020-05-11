В Татарстане разыскивают рыбака, упавшего с лодки на реке Кама
ЧП произошло вчера, 10 мая, на реке Кама возле речного порта Чистополя. Там на глазах многочисленных свидетелей упал с резиновой лодки и не вынырнул мужчина.
Трагедия произошла в 14.10, когда 39-летний житель Чистополя решил вернуться с острова в город. Каму он пересекал на своей резиновой лодке по фарватеру. В какой-то момент он упал в воду и больше его никто не видел.
Спасатели МЧС Татарстана сразу организовали поиск пропавшего, но тела так и не нашли. Розыск продолжился днем 11 мая, но, по предварительным сведениям, пока безрезультатно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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