В Татарстане разыскивают рыбака, упавшего с лодки на реке Кама

11 Май 2020 2020-05-11T17:22:46+03:00

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ЧП произошло вчера, 10 мая, на реке Кама возле речного порта Чистополя. Там на глазах многочисленных свидетелей упал с резиновой лодки и не вынырнул мужчина.

Трагедия произошла в 14.10, когда 39-летний житель Чистополя решил вернуться с острова в город. Каму он пересекал на своей резиновой лодке по фарватеру. В какой-то момент он упал в воду и больше его никто не видел.

Спасатели МЧС Татарстана сразу организовали поиск пропавшего, но тела так и не нашли. Розыск продолжился днем 11 мая, но, по предварительным сведениям, пока безрезультатно.

ИСТОЧНИК KP.RU