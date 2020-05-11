2020-05-11T14:54:44+03:00
Происшествия

В Чувашии пьяный гонщик на скорости влетел в чужой гараж

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль врезался в гаражАвтомобиль врезался в гаражФото: МВД по Чувашской Республике
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 мая в 1.00 в Цивильске. Сотрудники ДПС УГИБДД МВД Чувашии потребовали остановиться водителя иномарки Skoda Yety, но тот только прибавил газу. Во время непродолжительной погони лихач не справился с управлением, вылетел с дороги и влетел сквозь закрытую дверь в чужой металлический гараж. По счастливой случайности, автомобиля в гараже не было.

Водителя задержали. Им оказался 36-летний житель Самарской области. Проведенное освидетельствование показало, что за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения.

- Водителю грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2-х лет, административные штрафы в 30 тысяч рублей за пьяное вождение и 500 руюдей за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД, - сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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