В Татарстане снимут посты полиции на въездах в городах

11 Май 2020 2020-05-11T13:42:49+03:00

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С 7.00 во вторник, 12 мая, снимаются полицейские патрули на въездах и выездах в города республики. Об этом рассказал заминистра внутренних дел республики Алексей Соколов во время брифинга в кабмине региона. Но проверок меньше не станет - в районах Татарстана начнутся частные локальные проверки.

Соколов сообщил, что на первоначальном этапе заслоны свою роль выполнили, но внутри городов у нас наблюдается значительное падение уровня ответственности населения.

- Особенно это было ярко выражено в начале мая. За первые 5 дней майских праздников было пресечено свыше 4,5 тысяч фактов нарушения самоизоляции, - заявиз замминистра МВД Татарстана. - Люди пошли на улицы, в парки, скверы, к водоемам, просто игнорируя требования ограничительных мер. Анализ фото-видеофиксации свидетельствует о росте трафика внутри городов. На конец прошлой недели он уже вплотную подошел к значению дорежимного периода.

Все районы республики ждут сплошные проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU