В Татарстане после ссоры в больницу с ранением живота попал 22-летний пьяный парень
В Центральную районную больницу Менделеевска 9 мая в 20.30 был доставлен пьяный 22-летний местный житель. Его ранил в живот 30-летний житель села Бизяки Менделеевского района республики.
Встреча мужчин произошла на мосту на улице Заречной в селе Бизяки. Между ними вспыхнула ссора, и злоумышленник вонзил нож в живот потерпевшего.
Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь пострадавшего удалось спасти.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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