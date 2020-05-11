В Татарстане после ссоры в больницу с ранением живота попал 22-летний пьяный парень

11 Май 2020 2020-05-11T13:14:09+03:00

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство"

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В Центральную районную больницу Менделеевска 9 мая в 20.30 был доставлен пьяный 22-летний местный житель. Его ранил в живот 30-летний житель села Бизяки Менделеевского района республики.

Встреча мужчин произошла на мосту на улице Заречной в селе Бизяки. Между ними вспыхнула ссора, и злоумышленник вонзил нож в живот потерпевшего.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь пострадавшего удалось спасти.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU