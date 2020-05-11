2020-05-11T11:43:05+03:00
Общество

В Татарстане covid-19 заражены 48 медиков

Их состояние оценивается как средней тяжести
Лика ИСАЕВА
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В Татарстане 48 случаев болезни или контактов среди медиков с больными covid-19В Татарстане 48 случаев болезни или контактов среди медиков с больными covid-19Фото: Из материалов пресс-службы
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Во время брифинга в кабинете министров Татарстана «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений» министр здравоохранения республики Марат Садыков сообщил, что среди медиков есть 48 случаев заражения covid-19. Среди них пятеро врачей и медсестер - это уже подтвержденные тесты на коронавирусную инфекцию. Еще 43 человека имели контакты с заболевшими и теперь ждут результатов сданных ранее тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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