В Татарстане covid-19 заражены 48 медиков

11 Май 2020 2020-05-11T11:43:05+03:00

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Во время брифинга в кабинете министров Татарстана «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений» министр здравоохранения республики Марат Садыков сообщил, что среди медиков есть 48 случаев заражения covid-19. Среди них пятеро врачей и медсестер - это уже подтвержденные тесты на коронавирусную инфекцию. Еще 43 человека имели контакты с заболевшими и теперь ждут результатов сданных ранее тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU