В Татарстане пенсионер погиб, упав с велосипеда

11 Май 2020 2020-05-11T10:27:24+03:00

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Несчастный случай произошел вчера, 10 мая, на улице Ленина в Альметьевске. Там в 17.15 напротив дома №85 упал с велосипеда и скончался 56-летний пенсионер. По предварительным данным, мужчина в присутствии многочисленных свидетелей наткнулся на металлическую конструкцию в виде "Георгиевской ленты" и упал. Когда к нему подбежали свидетели, то он уже не подавал признаков жизни.

Точную причину гибели жителя Альметьевска установят сотрудники суд-медэкспертизы. Одна из причин его гибели - тяжелая травма головы, сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU