В Татарстане во время пожара в нежилом доме погиб неизвестный
Пожар в одном из нежилых частных домов на улице Карла Маркса в Чистополе начался сегодня, 11 мая, в 3.04. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных.
Приехавшие сотрудники МЧС Татарстана обнаружили, что горят мусор, мебель и вещи на втором этаже заброшенного дома.
Во время тушения пожарные обнаружили тело незнакомого мужчины. При нем не было документов, его личность устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.
- Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Одной из версий причин возникновения огня стала неосторожность при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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