В Татарстане во время пожара в нежилом доме погиб неизвестный

11 Май 2020 2020-05-11T09:30:13+03:00

Во время пожара погиб мужчина Фото: МЧС Татарстана

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Пожар в одном из нежилых частных домов на улице Карла Маркса в Чистополе начался сегодня, 11 мая, в 3.04. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных.

Приехавшие сотрудники МЧС Татарстана обнаружили, что горят мусор, мебель и вещи на втором этаже заброшенного дома.

Во время тушения пожарные обнаружили тело незнакомого мужчины. При нем не было документов, его личность устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

- Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Одной из версий причин возникновения огня стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU