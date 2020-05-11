2020-05-11T09:30:13+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в нежилом доме погиб неизвестный

Его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов
Лика ИСАЕВА
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Во время пожара погиб мужчинаВо время пожара погиб мужчинаФото: МЧС Татарстана
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Пожар в одном из нежилых частных домов на улице Карла Маркса в Чистополе начался сегодня, 11 мая, в 3.04. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных.

Приехавшие сотрудники МЧС Татарстана обнаружили, что горят мусор, мебель и вещи на втором этаже заброшенного дома.

Во время тушения пожарные обнаружили тело незнакомого мужчины. При нем не было документов, его личность устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

- Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Одной из версий причин возникновения огня стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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