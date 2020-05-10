2020-05-10T20:21:26+03:00
Спорт

Летние сборы «Ак Барса» пройдут в Казани

По словам главного тренера, для этого есть все условия
Наиля ГАЛИМОВА
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«Ак Барс» провел закрытие сезона в формате онлайн-конференции.«Ак Барс» провел закрытие сезона в формате онлайн-конференции.Фото: Алина НИЗАМОВА
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«Ак Барс» проведет летний тренировочный сбор в Казани, об этом на закрытии сезона в формате онлайн-конференции рассказал главный тренер команды Дмитрий Квартальнов.

– Я вообще не сторонник был куда-то выезжать. Я считаю, что в Казани отличная база, и мы можем там проводить сборы. Я и в том году не хотел никуда ехать, но оставил так, как было запланировано. В этом году мы точно никуда не поедем. Единственное, будут выездные турниры. А так, предсезонка будет дома, у нас все условия для этого есть, – сказал специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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