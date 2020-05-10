11 мая в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер

10 Май 2020 2020-05-10T16:09:16+03:00

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По информации гидрометцентра Татарстана, днём 11 мая местами на территории республики ожидается облачность с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Также, по прогнозам синоптиков днем в отдельных районах ожидается гроза.

Ветер будет южный умеренный, при грозе возможны кратковременные усиления до 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем составит от 18 до 23 градусов выше нуля.

В Казани минимальная температура воздуха ночью будет от 8 до 10 градусов тепла, а максимальная днем составит от 18 до 20 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU