2020-05-10T16:09:16+03:00
Общество

11 мая в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер

Местами по республике возможны небольшие дожди
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Ожидается облачность с прояснениями.Ожидается облачность с прояснениями.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

По информации гидрометцентра Татарстана, днём 11 мая местами на территории республики ожидается облачность с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Также, по прогнозам синоптиков днем в отдельных районах ожидается гроза.

Ветер будет южный умеренный, при грозе возможны кратковременные усиления до 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем составит от 18 до 23 градусов выше нуля.

В Казани минимальная температура воздуха ночью будет от 8 до 10 градусов тепла, а максимальная днем составит от 18 до 20 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Летние сборы «Ак Барса» пройдут в Казани
11 мая в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер
Тренер УНИКСа: Я счастлив в этой команде и не отвлекаюсь на другие клубы
Под Казанью произошло смертельное ДТП
Белорусская авиакомпания отменила рейсы из Минска в Казань до конца октября
9 мая Казань оказалась на последнем месте по индексу самоизоляции среди городов-миллионников России
В татарстанском Кукморе ветер снес кровлю трех зданий
Экипажи казанских автобусов 9 мая работают в военной форме
Стало известно, как в Казани будут поступать с пассажирами автобусов без масок
В Ульяновске ремонтируют участки 30 дорог
В Казани зажгли четвертый Вечный огонь в Дербышках
В Татарстане ожидается сильный ветер и грозы
В Казани открыли монумент Советскому солдату
В честь Дня Победы над Казанью пролетел модернизированный бомбардировщик Ту-160