Тренер УНИКСа: Я счастлив в этой команде и не отвлекаюсь на другие клубы

10 Май 2020 2020-05-10T15:10:06+03:00

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Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис в интервью «Р-Спорту» рассказал, что сейчас сложно предсказать его будущее в тренерском штабе казанцев.

– У меня есть контракт на следующий год, но у меня и клуба есть опция его не продлевать. Сейчас больше вопросов, чем ответов. Опять же, из-за пандемии предсказывать сейчас что-то сложно. Мы общаемся с клубом о будущем, но, повторюсь, сейчас рано говорить о чем-то конкретном.

Также греческий специалист отметил, что у него нет никаких контактов с «Панатинаикосом».

– У меня всегда были хорошие отношения с «Панатинаикосом», и всегда, когда там происходит смена тренера, кто-то вспоминает обо мне. Но никаких контактов с клубом относительно работы у меня не было. Это все слухи. У меня контракт с УНИКСом. Я счастлив в этой команде и не отвлекаюсь на другие клубы, – передает слова тренера «Р-Спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU