Под Казанью произошло смертельное ДТП

10 Май 2020 2020-05-10T14:16:23+03:00

Авария произошла на трассе Казань-Оренбург, недалеко от поселка Боровое Матюшино. Фото: Алина НИЗАМОВА

Авария произошла на трассе Казань-Оренбург, недалеко от поселка Боровое Матюшино.

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В соцсетях появилось видео с места ДТП под Казанью. Авария произошла накануне поздно вечером на трассе Казань-Оренбург, недалеко от поселка Боровое Матюшино.

На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля: «Лада» девятой модели и «Мерседес». По предварительной версии, отечественная легковушка выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с иномаркой.

Как сообщают очевидцы произошедшего в соцсетях, водителей обеих машин госпитализировали, однако управлявший отечественным автомобилем скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU