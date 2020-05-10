Под Казанью произошло смертельное ДТП
Авария произошла на трассе Казань-Оренбург, недалеко от поселка Боровое Матюшино.
Авария произошла на трассе Казань-Оренбург, недалеко от поселка Боровое Матюшино.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В соцсетях появилось видео с места ДТП под Казанью. Авария произошла накануне поздно вечером на трассе Казань-Оренбург, недалеко от поселка Боровое Матюшино.
На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля: «Лада» девятой модели и «Мерседес». По предварительной версии, отечественная легковушка выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с иномаркой.
Как сообщают очевидцы произошедшего в соцсетях, водителей обеих машин госпитализировали, однако управлявший отечественным автомобилем скончался в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU