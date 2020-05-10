Белорусская авиакомпания отменила рейсы из Минска в Казань до конца октября

10 Май 2020 2020-05-10T11:52:53+03:00

Регулярное авиасообщение между Минском и столицей Татарстана было открыто в апреле 2018 года. Фото: Алина НИЗАМОВА

Также отменились полеты в Воронеж и Нижний Новгород

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Белорусская авиакомпания приостановила полеты в столицу Татарстана до 24 октября. Сообщение об этом перевозчик разместил на своей странице в «Инстаграме».

В посте говорится, что рейсы отменены из Минска в Воронеж, Казань, Нижний Новгород до конца сезона ИАТА лето — 2020. Регулярное авиасообщение между Минском и столицей Татарстана было открыто в апреле 2018 года.

– Для оформления возврата денежных средств за билеты обращаи тесь, пожалуи ста, по месту приобретения. Если вы покупали билет на саи те, следуи те инструкциям, опубликованным на саи те, – также говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU