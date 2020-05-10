Белорусская авиакомпания отменила рейсы из Минска в Казань до конца октября
Белорусская авиакомпания приостановила полеты в столицу Татарстана до 24 октября. Сообщение об этом перевозчик разместил на своей странице в «Инстаграме».
В посте говорится, что рейсы отменены из Минска в Воронеж, Казань, Нижний Новгород до конца сезона ИАТА лето — 2020. Регулярное авиасообщение между Минском и столицей Татарстана было открыто в апреле 2018 года.
– Для оформления возврата денежных средств за билеты обращаи тесь, пожалуи ста, по месту приобретения. Если вы покупали билет на саи те, следуи те инструкциям, опубликованным на саи те, – также говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU