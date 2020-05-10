9 мая Казань оказалась на последнем месте по индексу самоизоляции среди городов-миллионников России

10 Май 2020 2020-05-10T11:01:59+03:00

В День Победы Казань оказалась на последнем месте среди городов-миллионников России по индексу самоизоляции. Фото: Алина НИЗАМОВА

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В День Победы Казань оказалась на последнем месте среди городов-миллионников России по индексу самоизоляции. Об этом сообщает «Яндекс». Так, у столицы Татарстана были отмечены всего 2,6 балла, которые говорили о том, что на улице очень много людей.

В это же время в Самаре были отмечены 2,8 балла, а в Челябинске 2,9. По 3 балла в индексе самоизоляции были зафиксированы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми, 3,1 балла — в Воронеже и Уфе, 3,2 — в Волгограде, 3,3 балла — в Нижнем Новгороде, Омске, 3,5 балла — в Ростове-на-Дону.

Среди лидеров по самоизоляции к вечеру 9 мая оказались Москва – 3,6 балла, Новосибирск – 3,7 и Красноярск – 3,9.

ИСТОЧНИК KP.RU