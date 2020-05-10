В татарстанском Кукморе ветер снес кровлю трех зданий
Пострадавших нет
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.
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В Татарстане, в городе Кукмор, 9 мая сильный ветер повредил кровли трёх зданий. Так, у трехэтажного административного кирпичного здания сорвало кровлю на площади 600 квадратных метров. В результате повреждено шесть автомобилей, припаркованных по ул. Ленина, 157;
Также без кровли осталось двухэтажная кирпичная гимназии №1 по ул. Мусы Джалиля, 35 на площади 50 квадратных метров. На такой же площади ветер унес кровлю со склада зерна по ул. Ленина, 52.
– Погибших, пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU