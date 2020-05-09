2020-05-09T18:11:37+03:00
Общество

Стало известно, как в Казани будут поступать с пассажирами автобусов без масок

Совместный план-алгоритм действий разрабатывают Ассоциация АТП Татарстана и МВД республики
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Если пассажир не отреагирует на замечание, то сотрудники полиции будут привлекать его к административной ответственности.Если пассажир не отреагирует на замечание, то сотрудники полиции будут привлекать его к административной ответственности.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Ассоциация АТП Татарстана заявила, что поддерживает решение Министра внутренних дел Артема Хохорина об организации безопасных пассажирских перевозок. Так, на совместном совещании УГИБДД МВД Татарстана, УГИБДД по Казани и Ассоциации АТП республики был разработан совместный план-алгоритм действий, в ситуации, если пассажир зашел в салон автобуса без маски.

Кондуктора как сейчас так и в дальнейшем будут предупреждать пассажиров, которые зашли в автобус без маски, что они нарушают правила. Если же пассажир не отреагирует на замечание, то сотрудники полиции будут привлекать таких пассажиров к административной ответственности.

В настоящее время прорабатывается вопросы, как кондуктора оперативно смогут сообщать полицейским о пассажирах, которые не реагируют на замечания и грубят в ответ. Как оперативно полиция будет прибывать прямо на маршрут и просить пассажира покинуть салон и как будет налажено взаимодействие с постами ГИБДД на дорогах, когда мимо них будет проезжать автобус с пассажиром без маски, сообщили в пресс-службе Ассоциации АТП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экипажи казанских автобусов 9 мая работают в военной форме
Стало известно, как в Казани будут поступать с пассажирами автобусов без масок
В Ульяновске ремонтируют участки 30 дорог
В Казани зажгли четвертый Вечный огонь в Дербышках
В Татарстане ожидается сильный ветер и грозы
В Казани открыли монумент Советскому солдату
В честь Дня Победы над Казанью пролетел модернизированный бомбардировщик Ту-160
Минниханов: После того, как будет преодолён этот недуг, все мы обязательно встретимся на Параде Победы
В Чебоксарах реконструкция Красной площади продолжается по графику
В Чебоксарах комиссия проверила ход реконструкции Московской набережной
Мэр Казани: столица Татарстана по праву претендует на то, чтобы называться «Городом трудовой доблести»
«Ак Барс» подписал нападающего Кирилла Воронина
В Чебоксарах концерн "Тракторные заводы" за долг более 1,6 миллиарда рублей могут оставить без электричества
В Татарстане экологи нашли гигантскую нелегальную свалку
В Чебоксарах растет количество предприятий, поддерживающих пенсионеров во время пандемии
Строительство второй очередь набережной у озера Кабан в Казани потребует более 550 миллионов рублей
В Ульяновске пожарные спасли из горящей квартиры женщину и ее 4-летнего сына
В Казани перекрыли заезд в лесопарковую зону озера Лебяжья
Какой будет погода на 9 Мая в Татарстане
Жители Чебоксар составили «плей-лист» для фонтана на Красной площади
В Татарстане ПФР выплатил участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1,8 миллиарда рублей
ВТБ Капитал Инвестиции: глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 году
В Казани на 50-метровую высоту подняли копию легендарного Знамени Победы
В Казани от удара током погиб 36-летний монтер
Реконструкция Чебоксарского залива начнется на год раньше плана
Пятерых жителей Набережных Челнов будут судить за изнасилование в туалете
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей