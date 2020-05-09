Стало известно, как в Казани будут поступать с пассажирами автобусов без масок

9 Май 2020 2020-05-09T18:11:37+03:00

Если пассажир не отреагирует на замечание, то сотрудники полиции будут привлекать его к административной ответственности. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Ассоциация АТП Татарстана заявила, что поддерживает решение Министра внутренних дел Артема Хохорина об организации безопасных пассажирских перевозок. Так, на совместном совещании УГИБДД МВД Татарстана, УГИБДД по Казани и Ассоциации АТП республики был разработан совместный план-алгоритм действий, в ситуации, если пассажир зашел в салон автобуса без маски.

Кондуктора как сейчас так и в дальнейшем будут предупреждать пассажиров, которые зашли в автобус без маски, что они нарушают правила. Если же пассажир не отреагирует на замечание, то сотрудники полиции будут привлекать таких пассажиров к административной ответственности.

В настоящее время прорабатывается вопросы, как кондуктора оперативно смогут сообщать полицейским о пассажирах, которые не реагируют на замечания и грубят в ответ. Как оперативно полиция будет прибывать прямо на маршрут и просить пассажира покинуть салон и как будет налажено взаимодействие с постами ГИБДД на дорогах, когда мимо них будет проезжать автобус с пассажиром без маски, сообщили в пресс-службе Ассоциации АТП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU