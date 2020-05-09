Стало известно, как в Казани будут поступать с пассажирами автобусов без масок
Ассоциация АТП Татарстана заявила, что поддерживает решение Министра внутренних дел Артема Хохорина об организации безопасных пассажирских перевозок. Так, на совместном совещании УГИБДД МВД Татарстана, УГИБДД по Казани и Ассоциации АТП республики был разработан совместный план-алгоритм действий, в ситуации, если пассажир зашел в салон автобуса без маски.
Кондуктора как сейчас так и в дальнейшем будут предупреждать пассажиров, которые зашли в автобус без маски, что они нарушают правила. Если же пассажир не отреагирует на замечание, то сотрудники полиции будут привлекать таких пассажиров к административной ответственности.
В настоящее время прорабатывается вопросы, как кондуктора оперативно смогут сообщать полицейским о пассажирах, которые не реагируют на замечания и грубят в ответ. Как оперативно полиция будет прибывать прямо на маршрут и просить пассажира покинуть салон и как будет налажено взаимодействие с постами ГИБДД на дорогах, когда мимо них будет проезжать автобус с пассажиром без маски, сообщили в пресс-службе Ассоциации АТП Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU