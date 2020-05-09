2020-05-09T16:07:46+03:00
Общество

В Ульяновске ремонтируют участки 30 дорог

Также ведётся грейдерование некоторых грунтовых дорог
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Ямы и выбоины устраняют струйно-инъекционным методом.Ямы и выбоины устраняют струйно-инъекционным методом.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
Изменить размер текста:

В Ульяновске ремонтируют участки 30 дорог. Так, накануне карточно-ямочный ремонт проезжей части горячим асфальтом был запланирован на улицах Ульяны Громовой, Олега Кошевого, Симбирской, Энтузиастов, Баумана, Средний Венец, Радищева, Камышинской, Вольной, Профсоюзной, Водопроводной, Транспортной, Котовского, Гладышева местном проезде проспекта Авиастроителей, бульваре Новосондецком, 8-ом проезде Инженерном, а также на дороге на посёлок им. Карамзина и внутри него.

Ямы и выбоины струйно-инъекционным методом устраняют на проспектах Созидателей и Генерала Тюленева, улицах Красноармейской, Рылеева, Радищева, Гагарина, Орлова, Скочилова, Промышленной, Ефремова, Стартовой, Кольцевой и на дороге на посёлок Карамзина.

Промывка и ремонт систем ливневой канализации идёт на проспектах Авиастроителей, Маргелова и Олимпийском, улицах Кузоватовской, Азовской, Железной Дивизии и Карла Либкнехта. На Московском шоссе и Промышленной работает комплекс по сбору и вывозу смёта. В квартале многодетных семей возле села Карлинское и на подъезде к СНТ «Сахаровская мельница» ведётся грейдерование грунтовых дорог, сообщили в пресс-службе мэрии Ульяновска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновске ремонтируют участки 30 дорог
В Казани зажгли четвертый Вечный огонь в Дербышках
В Татарстане ожидается сильный ветер и грозы
В Казани открыли монумент Советскому солдату
В честь Дня Победы над Казанью пролетел модернизированный бомбардировщик Ту-160
Минниханов: После того, как будет преодолён этот недуг, все мы обязательно встретимся на Параде Победы
В Чебоксарах реконструкция Красной площади продолжается по графику
В Чебоксарах комиссия проверила ход реконструкции Московской набережной
Мэр Казани: столица Татарстана по праву претендует на то, чтобы называться «Городом трудовой доблести»
«Ак Барс» подписал нападающего Кирилла Воронина
В Чебоксарах концерн "Тракторные заводы" за долг более 1,6 миллиарда рублей могут оставить без электричества
В Татарстане экологи нашли гигантскую нелегальную свалку
В Чебоксарах растет количество предприятий, поддерживающих пенсионеров во время пандемии
Строительство второй очередь набережной у озера Кабан в Казани потребует более 550 миллионов рублей
В Ульяновске пожарные спасли из горящей квартиры женщину и ее 4-летнего сына
В Казани перекрыли заезд в лесопарковую зону озера Лебяжья
Какой будет погода на 9 Мая в Татарстане
Жители Чебоксар составили «плей-лист» для фонтана на Красной площади
В Татарстане ПФР выплатил участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1,8 миллиарда рублей
ВТБ Капитал Инвестиции: глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 году
В Казани на 50-метровую высоту подняли копию легендарного Знамени Победы
В Казани от удара током погиб 36-летний монтер
Реконструкция Чебоксарского залива начнется на год раньше плана
Пятерых жителей Набережных Челнов будут судить за изнасилование в туалете
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей