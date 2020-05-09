9 Май 2020 2020-05-09T16:07:46+03:00

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В Ульяновске ремонтируют участки 30 дорог. Так, накануне карточно-ямочный ремонт проезжей части горячим асфальтом был запланирован на улицах Ульяны Громовой, Олега Кошевого, Симбирской, Энтузиастов, Баумана, Средний Венец, Радищева, Камышинской, Вольной, Профсоюзной, Водопроводной, Транспортной, Котовского, Гладышева местном проезде проспекта Авиастроителей, бульваре Новосондецком, 8-ом проезде Инженерном, а также на дороге на посёлок им. Карамзина и внутри него.

Ямы и выбоины струйно-инъекционным методом устраняют на проспектах Созидателей и Генерала Тюленева, улицах Красноармейской, Рылеева, Радищева, Гагарина, Орлова, Скочилова, Промышленной, Ефремова, Стартовой, Кольцевой и на дороге на посёлок Карамзина.

Промывка и ремонт систем ливневой канализации идёт на проспектах Авиастроителей, Маргелова и Олимпийском, улицах Кузоватовской, Азовской, Железной Дивизии и Карла Либкнехта. На Московском шоссе и Промышленной работает комплекс по сбору и вывозу смёта. В квартале многодетных семей возле села Карлинское и на подъезде к СНТ «Сахаровская мельница» ведётся грейдерование грунтовых дорог, сообщили в пресс-службе мэрии Ульяновска.

ИСТОЧНИК KP.RU