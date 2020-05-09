В Казани зажгли четвертый Вечный огонь в Дербышках

9 Май 2020 2020-05-09T15:19:25+03:00

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9 мая, в день 75-летия Великой Победы, в казанском поселке Дербышки зажгли Вечный огонь в сквере за ДК им.Саид-Галиева. Новый символ разгорелся от пламени Вечного огня из Парка Победы. Пламя перенесли в ходе символической церемонии.

Это четвертый по счету Вечный огонь в Казани. Место для него выбрано неслучайно. В поселок Дербышки в годы войны были эвакуированы из блокадного Ленинграда вместе с семьями специалисты Государственного оптико-механического завода, а также само предприятие. После войны завод остался в Казани, а основная часть работников завода проживали в Дербышках.

Участники церемонии открытия памятного символа возложили цветы к памятнику жителям блокадного Ленинграда и Вечному огню возле монумента героям-защитникам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU