В Казани открыли монумент Советскому солдату

9 Май 2020 2020-05-09T13:37:54+03:00

В парке Победы прошла церемония возложения цветов к Вечному огню

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В казанском парке Победы прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, Монументу матерям и вдовам погибших воинов. Также в честь 75-летней годовщины Великой Победы в парке открыли новый памятник Советскому солдату.

В основе собирательного образа воина, запечатленного в памятнике, – подвиг Гази Загитова, который 30 апреля 1945 года вместе с однополчанами водрузил Красное Знамя над поверженным рейхстагом.

Из-за эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса мероприятие прошло в ограниченном формате с минимальным количеством участников. Память героев почтили Президент Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр республики Алексей Песошин, Госсоветник Татарстана, Герой Труда России Минтимер Шаймиев и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU