В честь Дня Победы над Казанью пролетел модернизированный бомбардировщик Ту-160
Над акваторией реки Казанки пролетел модернизированный бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь». Зрелищный полет воздушного судна, которое носит имя легендарного военачальника, маршала авиации, Героя Советского Союза Владимира Судеца, посвящен 75-летию Великой Победы.
Бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» прошел глубокую модернизацию на Казанском авиационном заводе. Ту-160 самолет является участником авиационного пролета на парадах в Москве. Это самый мощный, крупный и скоростной бомбардировщик в истории военной авиации, на «Белом лебеде» установлено 46 мировых рекордов.
ИСТОЧНИК KP.RU