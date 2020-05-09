2020-05-09T13:15:50+03:00
Общество

В честь Дня Победы над Казанью пролетел модернизированный бомбардировщик Ту-160

На «Белом лебеде» установлено 46 мировых рекордов
Наиля ГАЛИМОВА
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Торжественным пролетом летчики поздравили татарстанцев с праздником Победы.Торжественным пролетом летчики поздравили татарстанцев с праздником Победы.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Над акваторией реки Казанки пролетел модернизированный бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь». Зрелищный полет воздушного судна, которое носит имя легендарного военачальника, маршала авиации, Героя Советского Союза Владимира Судеца, посвящен 75-летию Великой Победы.

Бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» прошел глубокую модернизацию на Казанском авиационном заводе. Ту-160 самолет является участником авиационного пролета на парадах в Москве. Это самый мощный, крупный и скоростной бомбардировщик в истории военной авиации, на «Белом лебеде» установлено 46 мировых рекордов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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