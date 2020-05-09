2020-05-09T09:03:48+03:00
Общество

Мэр Казани: столица Татарстана по праву претендует на то, чтобы называться «Городом трудовой доблести»

Мэр Казани поздравил жителей города с 75-й годовщиной Великой Победы
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Казани.Фото: пресс-служба мэрии Казани.
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Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей столицы Татарстана с 75-й годовщиной Великой Победы.

– Дорогие казанцы! Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!

9 Мая – дорогой сердцу каждого нашего соотечественника праздник. И чем дальше уходит в прошлое триумфальная весна 1945 года, тем пронзительнее и глубже мы испытываем чувство признательности настоящим героям, совершившим невероятное на пределе человеческих возможностей, подарившим нам ясное небо над головой и право на мирную жизнь.

Казань и ее жители внесли достойный вклад в освобождение страны: в годы Великой Отечественной войны наш город обеспечивал бесперебойное производство и поставку военной и гражданской продукции для нужд Красной армии. Каждый шестой боевой самолет, выпущенный в это непростое время, получил «путевку в небо» в Казани. Предприятия легкой промышленности ежедневно производили продукцию, которой хватило бы, чтобы одеть полк и обуть дивизию.

За самоотверженную работу в тылу сотрудники казанских предприятий и учреждений были удостоены высоких званий, награждены орденами, медалями. Сегодня столица Татарстана по праву претендует на то, чтобы называться «Городом трудовой доблести». Присвоение этого звания воздаст заслуженную честь подвигу горожан, стойко переносивших на своих плечах бремя военного лихолетья и без устали ковавших Победу.

В этот торжественный день искренне желаю всем казанцам крепкого здоровья, счастья, созидательной деятельности во имя дальнейшего развития и процветания нашего города, республики и всей страны, а уважаемым ветеранам – долголетия, тепла и заботы со стороны благодарного поколения! С Днем Победы! – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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