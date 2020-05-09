«Ак Барс» подписал нападающего Кирилла Воронина

9 Май 2020 2020-05-09T08:23:10+03:00

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«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Кириллом Ворониным. Соглашение между игроком и клубом будет действовать до окончания сезона 2020/21. В прошлом сезоне Воронин играл за «Адмирал». Форвард набрал 14 очков, проведя за клуб 58 матчей.

− Воронин добавит нашей команде движения, он выделяется своими скоростными данными, умением работать с шайбой. Он провёл неплохой сезон в составе «Адмирала», и мы рассчитываем, что он поможет «Ак Барсу», – передает слова генменеджера казанцев Рафика Якубова пресс-служба клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU