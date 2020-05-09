2020-05-08T19:57:34+03:00
Общество

В Чебоксарах реконструкция Красной площади продолжается по графику

На объекте прошло выездное совещание
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Фото: с сайта cheb.cap.ruФото: с сайта cheb.cap.ru
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Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков провел выездное совещание на реконструируемой городской Красной площади. Участие в объезде приняли отраслевые заместители, руководители структурных подразделений, представители подрядных и субподрядных организаций.

Как сообщает пресс-служба администрации города, все работы проводятся в соответствии с ранее установленным графиком. Уточняется, что подрядчик (ПАО «Дорисс») уже завершил работы по прокладке инженерных сетей. По уточнению заместителя гендиректора компании Юрия Шилова, рабочие продолжают укладывать гранитную плитку, ведут озеленение территории и пусконаладку фонтана.

На месте будущей детской площадки сейчас ведется монтаж элементов игрового комплекса и инклюзивного оборудования. Необходимые работы здесь планируется завершить через три недели.

По результатам осмотра Алексей Ладыков поручил проработать вопросы музыкального сопровождения фонтана и площади в целом, поскольку после окончания работ здесь будет расположена сцена для выступлений и массовых мероприятий. По словам подрядчика, сборка металлической конструкции под сцену уже практически завершена - в скором времени начнется обшивка террасной доской.

Помимо этого, по словам Ладыкова, необходимо привести в порядок территорию вокруг залива.

Напомним, реконструкция Красной площади стоимостью 1,2 миллиарда рублей проводится за счет средств, выделенных в рамках программы «Развитие культуры и туризма».

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