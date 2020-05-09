2020-05-08T19:29:59+03:00
Общество

В Чебоксарах комиссия проверила ход реконструкции Московской набережной

Выездное совещание провел руководитель администрации города Алексей Ладыков
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Фото: с сайта cheb.cap.ruФото: с сайта cheb.cap.ru
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Пока жители Чебоксар томятся в изоляции, полным ходом идет реконструкция и благоустройство Московской набережной города. В пятницу, 8 мая, площадки проинспектировал глава администрации города Алексей Ладыков. Здесь же состоялось выездное совещание с участием заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Владимира Филиппова, директора МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олега Белова и представителей подрядных и обслуживающих организаций.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на площадке у Свято-Троицкого монастыря (подрядчик ООО «Автодор») все работы планируется завершить в июне. Сейчас все основные задачи уже выполнены - рабочим осталось благоустроить и озеленить прилегающую территорию.

На Московской набережной завершено строительство сервисных блоков, где потом расположатся пункты проката и комнаты матери и ребенка. Однако на этом останавливаться не стоит, отметил Ладыков: функционал помещений нужно будет расширить.

Кроме того, Ладыков указал на необходимость привести в порядок элементы благоустройства по всей набережной: обновить покраску игровых комплексов, заменить доски на скамейках и ступенях-сиденьях центрального пляжа. Эти работы будут проведены после майских праздников.

На территории Афанасьевского пляжа Ладыков поручил демонтировать старые солнцезащитные грибки. Сейчас здесь уже установлены теннисные столы, детская и спортивная площадки, шезлонги, новые раздевалки и проложена пешеходная дорожка из лиственницы. Также завершен монтаж спасательного пункта и элементов благоустройства.

В «тихой зоне» появились беседки. В перспективе их планируют сдавать в аренду. Эта зона будет оформлена растениями, появится площадка для детей, в каждой беседке - мангалы. На всей территории высадят зеленые насаждения. Также здесь установят камеры наблюдения.

Сейчас набережная пока закрыта для посещения в рамках режима самоизоляции.

- Надеемся, летом ограничения будут сняты, и наши жители смогут в полном объеме оценить преобразования в этом излюбленном месте отдыха. Впереди еще много работы, - сказал Алексей Ладыков.

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