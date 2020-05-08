В Чебоксарах растет количество предприятий, поддерживающих пенсионеров во время пандемии

8 Май 2020 2020-05-08T19:12:19+03:00

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В Чебоксарах с каждым днем растет количество предприятий и волонтеров, помогающих пожилым горожанам старше 65 лет во время пандемии, сообщает пресс-служба администрации города.

- Ежедневно работают наши волонтеры, предприятия безвозмездно выделяют продукцию. Уверен, что число спонсоров будет расти, - подчеркнул глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Так, в числе благотворителей появились строительные компании АО «СЗ «Стройтрест № 3», ООО «СЗ «СК СТАРАТЕЛЬ», ООО «Элитстрой». Волонтерский центр города Чебоксары благодарит за поставку овощей постоянного участника - тепличный комплекс «Новочебоксарский», агрофирму «Ольдеевская».

Продукты для нуждающихся передали и такие организации, как ООО «Смак-Гурмэ», ООО «Крупа», сеть магазинов «Светофор», ООО КБ «Мегаполис», АО «Инженерная защита», ООО «СЗ «Стройтрест-7», ООО «СЗ «Отделфинстрой», АО «Зеленстрой», ООО «Удача».

Группа компаний «Альянс-Авто» передала волонтерам шесть легковых автомобилей для доставки подготовленного ассортимента до адресатов. Транспорт выделяют также районные администрации, муниципальные предприятия.

Начиная с апреля продуктовые наборы получают находящиеся на самоизоляции и нуждающиеся в поддержке пенсионеры старше 65 лет. За это время добровольцы территориальных волонтерских центров доставили свыше 13 тысяч продуктовых наборов. По словам Ладыкова, к 9 мая количество доставленных наборов достигнет около 15 тысяч.

Состав комплекта изменяется в зависимости от переданной поставщиками продукции. В набор обычно входят крупы, масло, макароны, овощи, тушенка, чай, мед.

К слову, присоединиться к волонтерскому движению #мывместе может каждый чебоксарец старше 18 лет. Пожилые горожане попросить о помощи могут по номерам горячей линии 8-800-201-32-60, (8352) 26-11-11.