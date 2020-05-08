2020-05-08T18:09:49+03:00
Общество

В Татарстане экологи нашли гигантскую нелегальную свалку

Ее площадь составила пять тысяч квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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Сотрудники Минэкологии Татарстана нашли в селе Нижнее Алькеево Алькеевского района гигантскую нелегальную свалку. Несортированные отходы из жилищ, древесина, ветки и растительные остатки были разбросаны на площади пять тысяч квадратных метров. Объем обнаруженного там мусора составил 100 кубометров.

- В адрес Нижнеалькеевского сельского поселения было направлено требование о ликвидации несанкционированного места размещения отходов, после чего территория была приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние, - сообщили в Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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