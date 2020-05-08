В Татарстане экологи нашли гигантскую нелегальную свалку

8 Май 2020 2020-05-08T18:09:49+03:00

Ее площадь составила пять тысяч квадратных метров

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Минэкологии Татарстана нашли в селе Нижнее Алькеево Алькеевского района гигантскую нелегальную свалку. Несортированные отходы из жилищ, древесина, ветки и растительные остатки были разбросаны на площади пять тысяч квадратных метров. Объем обнаруженного там мусора составил 100 кубометров.

- В адрес Нижнеалькеевского сельского поселения было направлено требование о ликвидации несанкционированного места размещения отходов, после чего территория была приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние, - сообщили в Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU