Какой будет погода на 9 Мая в Татарстане

8 Май 2020 2020-05-08T18:01:39+03:00

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В предстоящий праздник 9 Мая днем на Татарстан свое влияние окажет активный фронтальный раздел, сообщает Гидрометцентр республики. Так, по прогнозам, в регионе местами ожидаются дожди, в отдельных районах даже с грозой. Кроме того, будет сильный юго-восточный ветер с порывами до 20 м/с, локально в восточных районах до 24 м/с. Температура воздуха в пределах от +23 до +28 градусов.

В последующие дни погода в Татарстане будет неустойчивой - местами дожди и грозы, а также сильный ветер. Но температура воздуха днем не должна опуститься ниже +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU