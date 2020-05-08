2020-05-08T17:24:24+03:00
Общество

Жители Чебоксар составили «плей-лист» для фонтана на Красной площади

С учетом мнения горожан дополнят композиции и «сухого» фонтана
Полина УМАРИНА
Поделиться:
Фото: с сайта og21.ruФото: с сайта og21.ru
Изменить размер текста:

Жители Чебоксар выбрали музыкальные композиции, которые будут играть на фонтане на Красной площади города. Голосование проходило в онлайн-режиме на портале «Открытый город». Зарегистрированным пользователям портала было предложено выбрать до 10 мелодий из представленных 16 вариантов. В том числе сочинения Глинки, Моцарта и Рахманинова. Также горожане могли предложить свой вариант композиций.

- По результатам голосования, большинство горожан выбрали свой вариант и попросили добавить композицию Александра Серова «Я люблю тебя до слез», а также чувашские музыкальные мелодии и гимн Чувашии - сообщается на сайте администрации города Чебоксары.

Кроме этого, горожане предложили использовать в «плей-листе» и современную музыку. Чтобы фонтан «привлекал больше людей совершенно разных возрастов», пользователи предложили составить и чередовать различные по жанру музыкальные программы.

Планируется, что новый фонтан заработает на площади в конце июня этого года.

Пресс-служба администрации города также подчеркнула, что с учетом мнения горожан предложенными композициями будет дополнено и музыкальное сопровождение «сухого» фонтана на площади.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство второй очередь набережной у озера Кабан в Казани потребует более 550 миллионов рублей
В Ульяновске пожарные спасли из горящей квартиры женщину и ее 4-летнего сына
В Казани перекрыли заезд в лесопарковую зону озера Лебяжья
Какой будет погода на 9 Мая в Татарстане
Жители Чебоксар составили «плей-лист» для фонтана на Красной площади
В Татарстане ПФР выплатил участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1,8 миллиарда рублей
ВТБ Капитал Инвестиции: глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 году
В Казани на 50-метровую высоту подняли копию легендарного Знамени Победы
В Казани от удара током погиб 36-летний монтер
Реконструкция Чебоксарского залива начнется на год раньше плана
Пятерых жителей Набережных Челнов будут судить за изнасилование в туалете
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей