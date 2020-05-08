Жители Чебоксар составили «плей-лист» для фонтана на Красной площади

8 Май 2020 2020-05-08T17:24:24+03:00

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Жители Чебоксар выбрали музыкальные композиции, которые будут играть на фонтане на Красной площади города. Голосование проходило в онлайн-режиме на портале «Открытый город». Зарегистрированным пользователям портала было предложено выбрать до 10 мелодий из представленных 16 вариантов. В том числе сочинения Глинки, Моцарта и Рахманинова. Также горожане могли предложить свой вариант композиций.

- По результатам голосования, большинство горожан выбрали свой вариант и попросили добавить композицию Александра Серова «Я люблю тебя до слез», а также чувашские музыкальные мелодии и гимн Чувашии - сообщается на сайте администрации города Чебоксары.

Кроме этого, горожане предложили использовать в «плей-листе» и современную музыку. Чтобы фонтан «привлекал больше людей совершенно разных возрастов», пользователи предложили составить и чередовать различные по жанру музыкальные программы.

Планируется, что новый фонтан заработает на площади в конце июня этого года.

Пресс-служба администрации города также подчеркнула, что с учетом мнения горожан предложенными композициями будет дополнено и музыкальное сопровождение «сухого» фонтана на площади.