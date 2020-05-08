В Татарстане ПФР выплатил участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1,8 миллиарда рублей

8 Май 2020 2020-05-08T17:02:59+03:00

Всего их в республике на сегодня проживает 31 803 человека

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Сегодня, 8 мая, на пресс-конференции начальник отдела назначения и перерасчета пенсий ПФР Татарстана Светлана Гайдук сообщила журналистам, что перед Днем Победы 2020 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны единовременно выплатили в общей сложности 1,8 миллиарда рублей. Таковых в республике проживают 31 803 человека.

В честь 75-летия Великой Победы по указу президента России Владимира Путина выплаты произвели инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам и вдовцам военнослужащих – по 75 тысяч рублей, а также труженикам тыла, бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – по 50 тысяч рублей.

Так уже в апреле в республике 8,7 тысяч ветеранов получили по 75 тысяч рублей, а 23 тысячи тружеников тыла - по 50 тысяч рублей.

Кроме того, отдельно по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова ветераны получат по 25 тысяч рублей из республиканского бюджета. В итоге каждый живущий в регионе участник Великой Отечественной войны в честь Дня Победы 2020 получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU