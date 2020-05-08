2020-05-08T17:02:59+03:00
Общество

В Татарстане ПФР выплатил участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1,8 миллиарда рублей

Всего их в республике на сегодня проживает 31 803 человека
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Эти деньги были выплачены в апреле.Эти деньги были выплачены в апреле.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 мая, на пресс-конференции начальник отдела назначения и перерасчета пенсий ПФР Татарстана Светлана Гайдук сообщила журналистам, что перед Днем Победы 2020 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны единовременно выплатили в общей сложности 1,8 миллиарда рублей. Таковых в республике проживают 31 803 человека.

В честь 75-летия Великой Победы по указу президента России Владимира Путина выплаты произвели инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам и вдовцам военнослужащих – по 75 тысяч рублей, а также труженикам тыла, бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – по 50 тысяч рублей.

Так уже в апреле в республике 8,7 тысяч ветеранов получили по 75 тысяч рублей, а 23 тысячи тружеников тыла - по 50 тысяч рублей.

Кроме того, отдельно по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова ветераны получат по 25 тысяч рублей из республиканского бюджета. В итоге каждый живущий в регионе участник Великой Отечественной войны в честь Дня Победы 2020 получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство второй очередь набережной у озера Кабан в Казани потребует более 550 миллионов рублей
В Ульяновске пожарные спасли из горящей квартиры женщину и ее 4-летнего сына
В Казани перекрыли заезд в лесопарковую зону озера Лебяжья
Какой будет погода на 9 Мая в Татарстане
Жители Чебоксар составили «плей-лист» для фонтана на Красной площади
В Татарстане ПФР выплатил участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1,8 миллиарда рублей
ВТБ Капитал Инвестиции: глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 году
В Казани на 50-метровую высоту подняли копию легендарного Знамени Победы
В Казани от удара током погиб 36-летний монтер
Реконструкция Чебоксарского залива начнется на год раньше плана
Пятерых жителей Набережных Челнов будут судить за изнасилование в туалете
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей