Строительство второй очередь набережной у озера Кабан в Казани потребует более 550 миллионов рублей
Строительство набережной озера Нижний Кабан в Казани потребует более 550 миллионов рублей. Эти деньги уже выделены из бюджета Татарстана. А соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик среди прочего должен будет заново переложить асфальт, обеспечить освещение и озеленение территории и построить футбольное поле.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 мая. После будет выбран исполнитель тендера, который должен будет завершить работу к концу 2020 года.
Отметим, что ранее сообщалось, что открытие второй очереди набережной озера Кабан запланировано на 25 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU