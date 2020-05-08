Строительство второй очередь набережной у озера Кабан в Казани потребует более 550 миллионов рублей

8 Май 2020 2020-05-08T18:08:44+03:00

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 мая.

Деньги на это уже выделены из бюджета Татарстана

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Строительство набережной озера Нижний Кабан в Казани потребует более 550 миллионов рублей. Эти деньги уже выделены из бюджета Татарстана. А соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик среди прочего должен будет заново переложить асфальт, обеспечить освещение и озеленение территории и построить футбольное поле.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 мая. После будет выбран исполнитель тендера, который должен будет завершить работу к концу 2020 года.

Отметим, что ранее сообщалось, что открытие второй очереди набережной озера Кабан запланировано на 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU