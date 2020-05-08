2020-05-08T18:06:53+03:00
Происшествия

В Ульяновске пожарные спасли из горящей квартиры женщину и ее 4-летнего сына

Возпроизошел накануне в многоэтажке на улице Ефремова
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской областиФото: пресс-служба МЧС Ульяновской области
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В четверг, 7 мая, на улице Ефремова в Ульяновске загорелась многоэтажка. Очаг пожара находился в одной из квартир на десятом этаже. На момент пожара там находилась женщина и ее 4-летний сын.

Прибывшие на место спасатели, развернули автолестницу, взобрались наверх и забрали из рук матери мальчика. Женщину же вывели из квартиры при помощи специального устройства. Уже после этого приступили к тушению пожара.

Отметим, что огонь уничтожил внутреннюю отделку лоджии, кухни и зала на площади порядка 30 квадратных метров. Хозяйка квартиры и ребенок не пострадали. Что стало причиной возгорания, в МЧС Ульяновской области пока не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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