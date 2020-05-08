2020-05-08T16:24:59+03:00
Происшествия

В Казани от удара током погиб 36-летний монтер

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность на предприятии.В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность на предприятии.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Трагический случай на производстве произошел утром 7 мая на предприятии «Казаньоргсинтез». В одном из цехов погиб 36-летний электромонтер. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".

Как успели установить следователи, погибший проводил ремонт распределительного устройства. В нарушении правил безопасности это устройство оказалось не обесточенным, и монтер получил удар током и скончался на месте.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность на предприятии, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Предприятие прокомментировало эту трагедию: "В настоящее время создана комиссия под председательством Рострудинспекции РФ, в состав которой вошли представители Ростехнадзора РФ, администрации Кировского и Московского районов, профсоюзов, ФСС РФ. Расследование проводится в сроки, установленные законодательством. Все необходимые формальности соблюдены. Семье погибшего, независимо от хода и результатов расследования, предприятие оказывает и будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку. Руководство ПАО «Казаньоргсинтез» выражает соболезнования родным и близким погибшего".

ИСТОЧНИК KP.RU

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