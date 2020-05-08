В Казани от удара током погиб 36-летний монтер

8 Май 2020 2020-05-08T16:24:59+03:00

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность на предприятии. Фото: Иван ПЕТРОВ

Изменить размер текста: A A

Трагический случай на производстве произошел утром 7 мая на предприятии «Казаньоргсинтез». В одном из цехов погиб 36-летний электромонтер. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".

Как успели установить следователи, погибший проводил ремонт распределительного устройства. В нарушении правил безопасности это устройство оказалось не обесточенным, и монтер получил удар током и скончался на месте.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность на предприятии, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Предприятие прокомментировало эту трагедию: "В настоящее время создана комиссия под председательством Рострудинспекции РФ, в состав которой вошли представители Ростехнадзора РФ, администрации Кировского и Московского районов, профсоюзов, ФСС РФ. Расследование проводится в сроки, установленные законодательством. Все необходимые формальности соблюдены. Семье погибшего, независимо от хода и результатов расследования, предприятие оказывает и будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку. Руководство ПАО «Казаньоргсинтез» выражает соболезнования родным и близким погибшего".

ИСТОЧНИК KP.RU