2020-05-08T14:32:57+03:00
Происшествия

Пятерых жителей Набережных Челнов будут судить за изнасилование в туалете

Среди них и администратор ночного клуба, где все произошло
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что злоумышленники надругались над девушкой поочередно.Утверждается, что злоумышленники надругались над девушкой поочередно.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Завершено расследование уголовного дела о групповом изнасиловании в одном из ночных клубов Набережных Челнов. В скором времени на скамье подсудимых окажутся пять горожан, в том числе и администратор заведения, где все произошло.

Так, 3 марта прошлого года в увеселительном заведении пьяные обвиняемые заприметили такую же нетрезвую 24-летнюю девушку.

Злоумышленники, по версии следствия, завели потерпевшую в кабинку туалета и поочередно изнасиловали. В один из моментов девушке удалось запереться, и она смогла позвонить в экстренные службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, а подозреваемые задержаны и заключены под стражу.

- Расследование уголовного дела завершено и все материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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