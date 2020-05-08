2020-05-08T18:14:51+03:00
Экономика

В Чебоксарах концерн "Тракторные заводы" за долг более 1,6 миллиарда рублей могут оставить без электричества

Это порядка 80% всех долгов промышленных предприятий Чувашии перед местной энергосбытовой компанией
Алина ГАБДУЛИНА
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Несмотря на задолженность, концерн "Тракторные заводы" пока продолжает работать.Несмотря на задолженность, концерн "Тракторные заводы" пока продолжает работать.Фото: Валерий РОМАНОВ
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О том, что чебоксарский концерн “Тракторные заводы” задолжал 1,8 миллиарда рублей за электроэнергию стало известно еще в феврале. В рамках соглашения о реструктуризации долгов "Трансэнергопром" взял на себя выплату порядка 85 миллионов рублей.

На сегодня “Тракторные заводы” остаются должны более 1,6 миллиарда рублей. Это порядка 80% всех долгов промышленных предприятий Чувашии перед энергосбытовой компанией региона. Однако предприятие долг не выплачивает, за что и может быть обесточено.

- Мы видим, что предприятия Концерна "Тракторные заводы" продолжают работать. Однако долги перед нашей компанией не погашаются. Нужно понимать, что все это ставит под угрозу не только деятельность Чувашской энергосбытовой компании, но и надёжность и качество энергоснабжения всех потребителей Чувашии, - отмечает и.о исполнительного директора ЧЭСК Дмитрий Константинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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