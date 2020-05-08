Реконструкция Чебоксарского залива начнется на год раньше плана

8 Май 2020 2020-05-08T15:12:20+03:00

В рамках кластера "Чувашия - сердце России" в Чебоксарах уже реконструируют Красную площадь, которая должна быть сдана к 1 июня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Продолжаются работы по созданию кластера “Чувашия - сердце России”. В его рамках в Чебоксарах уже реконструируют Красную площадь, которая должна быть сдана к 1 июня 2020 года. Кроме того, в 2021-м планировалось начать реконструкцию Чебоксарского залива, вот только планы изменились - деньги на работу должны поступить уже в ближайшее время. Поэтому и восстановление залива начнется на год раньше обещанного.

- Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ совместно с Министерством экономического развития и имущественных отношений региона проработать вопрос переноса части финансирования проекта с 2021-го на 2020-ый год, - отмечают в администрации главы Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU