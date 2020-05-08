2020-05-08T14:04:41+03:00
Экономика

ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей

Поделиться:
Изменить размер текста:

В апреле ВТБ оказал кредитную помощь на 290 млрд рублей предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19. Основными формами поддержки стали государственные программы кредитования на выплату зарплаты и реструктуризации уже действующих кредитных соглашений, а также собственные инструменты ВТБ.

В рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы (постановление Правительства РФ № 422) одобрено 3500 заявок на 13,5 млрд рублей, из них уже заключено 3000 соглашений на сумму 12 млрд рублей. Такие субсидированные кредиты выдаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей, утвержденных в перечне Правительства РФ. Заемные средства предоставляются на срок до 12 месяцев, на первые полгода ставка составляет 0%, на последующий период – 3,5%. Для оформления заявки наличие зарплатного проекта и залогового обеспечения не требуется.

По программам реструктуризации кредитов всего одобрено более 4000 сделок на 280 млрд рублей. ВТБ активно работает в рамках госпрограммы субсидирования снижения процентной ставки на 2/3 и предоставления отсрочки платежей по действующим кредитным договорам (постановление Правительства РФ №10) на полгода. Также ВТБ принимает заявки индивидуальных предпринимателей на кредитные каникулы в рамках Федерального закона № 106. Повышенным спросом у клиентов пользуется собственная программа банка по реструктуризации с отсрочкой уплаты процентов на срок до полугода, а по основному долгу – до одного года. По специальным программам рефинансирования для малого бизнеса «Кредит на восстановление бизнеса» и микропредприятий «Бизнес-реструктуризация» заемные средства могут быть выданы на срок до 10 лет. Все заявки рассматриваются в ускоренном режиме.

- ВТБ активно ведет работу по поддержке российского бизнеса, оказавшегося в сложной ситуации в результате пандемии коронавируса. Мы понимаем, насколько сейчас важна для юридических лиц и предпринимателей оперативная помощь для обеспечения возможности дальнейшего продолжения их деятельности. Государственные программы и наши собственные инструменты поддержки оказались очень востребованы бизнесом. Мы уверены, что все они позволят в значительной степени нивелировать влияние сложившейся ситуации на развитие российского предпринимательского сообщества, - отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
Новогодние пытки утюгом в Чувашии: трех родственников будут судить за нападение из ревности
Во время режима самоизоляции в Казани увеличили количество автобусов на маршрутах
В Татарстане ночью сотрудники ГИБДД нашли пенсионерку, у которой провалы в памяти
В Казани 22-летний парень закрылся дома и угрожает всех застрелить
Билайн в Татарстане подтвердил надежность сети на фоне роста трафика
Режим самоизоляции в Татарстане: для посещения кладбищ можно брать больше пропусков
В Ульяновске пропал 21-летний Виктор Вартанов
В Казани водитель-пенсионерка стала причиной тройной аварии
В Чувашии назначен врио главы МЧС
После очистки объем Марьино озера в Казани увеличится в 1,5 раза
В Татарстане КАМАЗ насмерть сбил женщину
Стало известно, как будет выглядеть экстрим-парк рядом с мостом “Миллениум” в Казани
Предположительно самоубийство: найдено тело главы Исполкома Сармановского района Татарстана
В Татарстане возбуждено уголовное дело о хищении денег со строительства дамбы возле Манхеттена
В Казани улицу назовут в честь генерала Махмута Гареева
В Татарстане восстановили храм, который подожгла состоящая на учете у психиатров прихожанка
Житель Татарстана погиб в страшном ДТП в Самарской области
Топила в ванной и выгоняла голой на балкон: в Татарстане мать будут судить за истязание дочери
В Татарстане постепенно выходят из режима самоизоляции
С 8 мая в Казани возобновляется дачный автобусный рейс до поселка Гаврилково