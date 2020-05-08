Во время режима самоизоляции в Казани увеличили количество автобусов на маршрутах
Сейчас по городу перевозят пассажиров 366 единиц общественного транспорта
Фото: Алина НИЗАМОВА
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В столице Татарстана сегодня, 8 мая, почти на треть увеличили количество автобусов на маршрутах. Так, если еще вчера их было 230 единиц, то сейчас в рейс вышли 366 автобусов.
Об этом сегодня на городском штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил замруководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров.
Но пока пассажиропоток не увеличился, регистрируется даже его снижение - по итогам четверга 7 мая он составил 235 тысяч человек, что меньше аналогичного показателя недельной давности.
ИСТОЧНИК KP.RU