Во время режима самоизоляции в Казани увеличили количество автобусов на маршрутах

8 Май 2020 2020-05-08T13:35:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Татарстана сегодня, 8 мая, почти на треть увеличили количество автобусов на маршрутах. Так, если еще вчера их было 230 единиц, то сейчас в рейс вышли 366 автобусов.

Об этом сегодня на городском штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил замруководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Но пока пассажиропоток не увеличился, регистрируется даже его снижение - по итогам четверга 7 мая он составил 235 тысяч человек, что меньше аналогичного показателя недельной давности.

ИСТОЧНИК KP.RU