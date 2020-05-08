2020-05-08T13:42:19+03:00
Происшествия

Новогодние пытки утюгом в Чувашии: трех родственников будут судить за нападение из ревности

В доме был только гость, вот он и пострадал от рук злоумышленников
Лика ИСАЕВАОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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24-летнего безработного жителя деревни Сятракасы Чебоксарского района и двух его родственников в возрасте 30 и 17-ти лет из Чебоксар обвиняют сразу по 4 уголовным статьям: «Незаконное проникновение в жилище», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Угроза убийством».

По версии следствия, в новогоднюю ночь в Чебоксарах в доме своего приятеля гостил 40-летний потерпевший. Хозяин с супругой при этом оставили мужчину одного на хозяйство, уехав отмечать праздник в другое место.

В их отсутствие – спустя час после боя курантов, в дом залезли трое злоумышленников. Пьяная троица жестоко избила гостя, в том числе ремнем и стулом, связали и стали выведывать – где находятся хозяева дома.

Дело в том, что 24-летний обвиняемый решил в новогоднюю ночь отомстить своей бывшей девушке, а ее не оказалось на месте. Чтобы узнать ее местоположение, гостя начали пытать – прижигали голову раскаленным утюгом. Вот только потерпевший ничего не знал.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчину даже душили ремнем от брюк, угрожали зарезать. Наконец, поняв, что их жертва действительно ничего не знает, злоумышленники сбросили мужчину в открытый погреб и ушли. Через некоторое время потерпевший смог выбраться наружу и уйти к себе домой.

- Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено на рассмотрение в суд, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

К слову, на бывшего парня хозяйки дома также возбудили уголовное дело и по статье «Кража» - утверждается, что ревнивец похитил с места преступления 5,15 тысяч рублей. А старший из его родственников, по мнению следствия, должен ответить и за то, что вовлек подростка в совершение преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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