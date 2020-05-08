В Казани 22-летний парень закрылся дома и угрожает всех застрелить

8 Май 2020 2020-05-08T11:45:46+03:00

Переговоры с запершемся до сих пор продолжаются. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В одной из высоток в микрорайоне "Азино" в Советском районе столицы Татарстана произошло ЧП. Там на 11-м этаже с вечера 7 мая полицейские через дверь ведут переговоры с 22-летним жильцом одной из квартир.

Соседи мужчины - Алия и Мансур С., рассказали "Комсомолке", что вчера вечером к молодому человеку пришла мать. Но дверь ей он так и не открыл. Мало того, парень заявил родительнице, что застрелит ее, если она попытается зайти сама.

- Мама его очень плакала, просила одуматься, но тот кричал что-то, дверь не открывал, было очень страшно, что начнет стрелять, - рассказала Алия.

Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщили, что у закрывшегося парня есть официально зарегистрированное охотничье оружие. Родные предположили, что у него из-за запоя произошло помутнение рассудка. Переговоры с парнем до сих пор продолжаются.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU