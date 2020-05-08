2020-05-08T10:57:25+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Татарстане: для посещения кладбищ можно брать больше пропусков

Чтобы навестить могилы родных жители республики уже получили почти 67 тысяч разрешений
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
По данным на 21:00 7 мая выдано почти 67 тысяч пропусков по Цели 4.По данным на 21:00 7 мая выдано почти 67 тысяч пропусков по Цели 4.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
Изменить размер текста:

В связи с многочисленными просьбами татарстанцев, во время режима самоизоляции из-за коронавируса для посещения кладбищ увеличили количество выдаваемых цифровых пропусков в день. Так, теперь для Цели №4 можно получить два разрешения в день. По каждому из них дается время на дорогу: час до кладбища и час обратно, до дома. При этом на самом кладбище татарстанцы могут проводить столько времени, сколько потребуется.

Однако, по-прежнему остается ограничение для использования этого пропуска - один раз в неделю.

Как сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития Татарстана, всего по состоянию на 21.00 7 мая в республике выдано почти 67 тысяч пропусков для посещения кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
Новогодние пытки утюгом в Чувашии: трех родственников будут судить за нападение из ревности
Во время режима самоизоляции в Казани увеличили количество автобусов на маршрутах
В Татарстане ночью сотрудники ГИБДД нашли пенсионерку, у которой провалы в памяти
В Казани 22-летний парень закрылся дома и угрожает всех застрелить
Билайн в Татарстане подтвердил надежность сети на фоне роста трафика
Режим самоизоляции в Татарстане: для посещения кладбищ можно брать больше пропусков
В Ульяновске пропал 21-летний Виктор Вартанов
В Казани водитель-пенсионерка стала причиной тройной аварии
В Чувашии назначен врио главы МЧС
После очистки объем Марьино озера в Казани увеличится в 1,5 раза
В Татарстане КАМАЗ насмерть сбил женщину
Стало известно, как будет выглядеть экстрим-парк рядом с мостом “Миллениум” в Казани
Предположительно самоубийство: найдено тело главы Исполкома Сармановского района Татарстана
В Татарстане возбуждено уголовное дело о хищении денег со строительства дамбы возле Манхеттена
В Казани улицу назовут в честь генерала Махмута Гареева
В Татарстане восстановили храм, который подожгла состоящая на учете у психиатров прихожанка
Житель Татарстана погиб в страшном ДТП в Самарской области
Топила в ванной и выгоняла голой на балкон: в Татарстане мать будут судить за истязание дочери
В Татарстане постепенно выходят из режима самоизоляции
С 8 мая в Казани возобновляется дачный автобусный рейс до поселка Гаврилково