Режим самоизоляции в Татарстане: для посещения кладбищ можно брать больше пропусков

8 Май 2020 2020-05-08T10:57:25+03:00

По данным на 21:00 7 мая выдано почти 67 тысяч пропусков по Цели 4. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

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В связи с многочисленными просьбами татарстанцев, во время режима самоизоляции из-за коронавируса для посещения кладбищ увеличили количество выдаваемых цифровых пропусков в день. Так, теперь для Цели №4 можно получить два разрешения в день. По каждому из них дается время на дорогу: час до кладбища и час обратно, до дома. При этом на самом кладбище татарстанцы могут проводить столько времени, сколько потребуется.

Однако, по-прежнему остается ограничение для использования этого пропуска - один раз в неделю.

Как сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития Татарстана, всего по состоянию на 21.00 7 мая в республике выдано почти 67 тысяч пропусков для посещения кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU