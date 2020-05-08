В Татарстане ночью сотрудники ГИБДД нашли пенсионерку, у которой провалы в памяти

8 Май 2020 2020-05-08T12:13:39+03:00

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На одинокую пенсионерку на обочине одной из улиц Нурлата обратили внимание ночью сотрудники ГИБДД - капитан полиции Ильдар Ахметзянов и старший лейтенант полиции Михаил Королев. Женщина имела очень растерянный вид и не смогла сначала объяснить полицейским, куда она собралась ночью.

Незнакомка с трудом вспомнила своё имя и место жительства. Позже ее родные объяснили, что 80-летняя жительница Нурлата страдает частичной потерей памяти.

- Автоинспекторы сопроводили пожилую женщину до дома. Пенсионерка и ее родственники поблагодарила автоинспекторов за оказанную помощь, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU