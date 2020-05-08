2020-05-08T10:00:02+03:00
Происшествия

В Казани водитель-пенсионерка стала причиной тройной аварии

Женщину госпитализировали с тяжелой травмой головы
Лика ИСАЕВА
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Женщина госпитализирована. Фото минздрава ТатарстанаЖенщина госпитализирована. Фото минздрава ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 мая в 6.50 на улице Горьковское шоссе в Кировском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 57-летняя женщина-водитель иномарки "Дэу Матиз" грубо нарушила правила дорожного движения - она начала разворачивать свой автомобиль вне перекрестка, и в ее легковушку врезалась "Дэу Джентра", которой управлял 53-летний мужчина. После столкновения "Дэу Матиз" отбросило на автомобиль ГАЗ 2824 FU под управлением 25-летнего водителя.

- В результате ДТП женщина-водитель госпитализирована с тяжелой травмой головы, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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