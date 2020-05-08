2020-05-08T09:19:04+03:00
Общество

В Чувашии назначен врио главы МЧС

Им стал уроженец Смоленска Алексей Струженков
Лика ИСАЕВА
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Алексей Струженков назначен врио главы МЧС ЧувашииАлексей Струженков назначен врио главы МЧС ЧувашииФото: МЧС Чувашии
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После ухода в отставку главы МЧС Чувашии Станислава Антонова объявили о назначении временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Им стал первый замначальника МЧС республики Алексей Струженков.

Напомним, что 42-летний уроженец Смоленска с 2000 по 2017 годы нес службу в МЧС Смоленской области на разных должностях. С августа 2019 года назначен первым заместителем начальника МЧС Чувашии.

Предыдущий глава ведомства Станислав Антонов на этой должности нес службу в течение 11 лет. Антонов уроженец Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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