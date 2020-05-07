Предположительно самоубийство: найдено тело главы Исполкома Сармановского района Татарстана
По данному факту проводится доследственная проверка
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.Фото: Иван ПЕТРОВ
Изменить размер текста:
В этот четверг, 7 мая, в лесополосе около деревни Альметьево было обнаружено тело главы Исполкома Сармановского района Татарстана Альфиса Мухаметгараева, сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах. Также, по словам источника, предварительная версия произошедшего – самоубийство.
Известно, что по данному факту сейчас проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»