Предположительно самоубийство: найдено тело главы Исполкома Сармановского района Татарстана

7 Май 2020 2020-05-07T18:23:14+03:00

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В этот четверг, 7 мая, в лесополосе около деревни Альметьево было обнаружено тело главы Исполкома Сармановского района Татарстана Альфиса Мухаметгараева, сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах. Также, по словам источника, предварительная версия произошедшего – самоубийство.

Известно, что по данному факту сейчас проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU