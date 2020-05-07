2020-05-07T18:23:14+03:00
Происшествия

Предположительно самоубийство: найдено тело главы Исполкома Сармановского района Татарстана

По данному факту проводится доследственная проверка
Олег ЛУГОВОЙ
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В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.Фото: Иван ПЕТРОВ
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В этот четверг, 7 мая, в лесополосе около деревни Альметьево было обнаружено тело главы Исполкома Сармановского района Татарстана Альфиса Мухаметгараева, сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах. Также, по словам источника, предварительная версия произошедшего – самоубийство.

Известно, что по данному факту сейчас проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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