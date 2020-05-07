В Татарстане возбуждено уголовное дело о хищении денег со строительства дамбы возле Манхеттена

7 Май 2020 2020-05-07T17:42:20+03:00

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Уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий» было возбуждено по факту хищения денег Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района Татарстана.

По версии следствия, в январе 2019 года чиновники из районного Исполкома в нарушении закона провели фиктивные торги на право устройства водоотводных канав и дамбы около поселка Манхеттен. И это при том, что все работы были сделаны одной из коммерческих фирм еще в 2018 году.

Как следует из материалов уголовного дела, чиновники не только оформили торги задним числом, но приняли выполненные работы по завышенной цене. В итоге на счет указанной фирмы незаконно было перечислено более 396 тысяч рублей.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU