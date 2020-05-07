В Казани улицу назовут в честь генерала Махмута Гареева

7 Май 2020 2020-05-07T17:24:56+03:00

Соответствующие таблички на двух языках – русском и татарском, появятся в ЖК «Салават купере»

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В мэрии Казани приняли решение назвать одну из улиц, расположенную в ЖК «Салават купере» Кировского района в честь генерала Махмута Гареева.

Соответствующие таблички на домах будут сделаны на двух языках – русском и татарском, на них будет написано: «улица Генерала Махмута Гареева».

Новая улица расположится рядом с улицами и проспектом, названными в честь культурных деятелей Татарстана – Мустая Карима, Альфии Авзаловой и Ильгама Шакирова.

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СПРАВКА

Махмут Гареев родился в 1923 году в Челябинске. В 1939 году добровольцем ушел в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. С декабря 1942 года был участником Великой Отечественной войны. Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Был заместителем командира стрелкового батальона в 50-й отдельной лыжной бригаде, помощником, заместителем начальника и начальником оперативной части штаба стрелковой бригады, с июня 1944 года назначен помощником начальника оперативного отдела штаба 45-го стрелкового корпуса 5-й армии 3-го Белорусского фронта. Был дважды ранен.

В феврале 1945 года направлен на Дальний Восток старшим помощником начальника отделения по использованию опыта войны оперативного отдела штаба 5-й армии. В ее составе на 1-м Дальневосточном фронте сражался в ходе советско-японской войны. Окончил войну в звании майора, получив 4 ранения и контузию. Награжден 5-ю боевыми орденами.

В общей сложности Махмут Гареев прошел шесть войн и вооруженных конфликтов. В течение четверти века, вплоть до самой кончины, он занимал должность руководителя Академии военных наук РФ. Активно занимался военно-научной работой. Является автором свыше 100 научных трудов, свыше 300 статей и публикаций в сборниках, журналах, газетах.

Махмут Гареев скончался 25 декабря 2019 года. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище, расположенном в городском округе Мытищи Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU