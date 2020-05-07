После очистки объем Марьино озера в Казани увеличится в 1,5 раза

7 Май 2020 2020-05-07T19:04:02+03:00

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В Казани начался ключевой этап экореабилитации Марьина озера. Из водоема удалят донные иловые отложения и лишние растения, после чего его объем должен увеличится в 1,5 раза. Сейчас же он составляет чуть больше 12 тысяч кубометров.

- По рекомендации экологов работы проводятся щадящим методом при помощи небольшого экскаватора-амфибии прямо с поверхности воды – это позволит не повредить береговую территорию и не нарушить сложившуюся экосистему. Дноуглубление и удаление избыточной массы водных растений необходимо для восстановления подпитки озера грунтовыми водами и насыщения воды кислородом, - сообщает мэрия города.

Отметим, что проект благоустройства экопарка Марьино озеро также включает в себя строительство смотровых площадок на свайных основаниях, где будут установлены информационные стенды о флоре и фауне территории. Обновится покрытие прогулочных дорожек: частично его заменят на террасную доску и гранитный отсев. Также будут высажены новые декоративные растения и цветники, обустроен плавучий остров для уток.

На работу ранее было выделено 17 миллионов рублей. Эти деньги выделены благотворителями.

ИСТОЧНИК KP.RU