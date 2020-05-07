2020-05-07T19:04:02+03:00
Общество

После очистки объем Марьино озера в Казани увеличится в 1,5 раза

Из водоема удалят донные иловые отложения и лишние растения
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба «СМУ-88»Фото: пресс-служба «СМУ-88»
Изменить размер текста:

В Казани начался ключевой этап экореабилитации Марьина озера. Из водоема удалят донные иловые отложения и лишние растения, после чего его объем должен увеличится в 1,5 раза. Сейчас же он составляет чуть больше 12 тысяч кубометров.

- По рекомендации экологов работы проводятся щадящим методом при помощи небольшого экскаватора-амфибии прямо с поверхности воды – это позволит не повредить береговую территорию и не нарушить сложившуюся экосистему. Дноуглубление и удаление избыточной массы водных растений необходимо для восстановления подпитки озера грунтовыми водами и насыщения воды кислородом, - сообщает мэрия города.

Отметим, что проект благоустройства экопарка Марьино озеро также включает в себя строительство смотровых площадок на свайных основаниях, где будут установлены информационные стенды о флоре и фауне территории. Обновится покрытие прогулочных дорожек: частично его заменят на террасную доску и гранитный отсев. Также будут высажены новые декоративные растения и цветники, обустроен плавучий остров для уток.

На работу ранее было выделено 17 миллионов рублей. Эти деньги выделены благотворителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После очистки объем Марьино озера в Казани увеличится в 1,5 раза
В Татарстане КАМАЗ насмерть сбил женщину
Стало известно, как будет выглядеть экстрим-парк рядом с мостом “Миллениум” в Казани
Предположительно самоубийство: найдено тело главы Исполкома Сармановского района Татарстана
В Татарстане возбуждено уголовное дело о хищении денег со строительства дамбы возле Манхеттена
В Казани улицу назовут в честь генерала Махмута Гареева
В Татарстане восстановили храм, который подожгла состоящая на учете у психиатров прихожанка
Житель Татарстана погиб в страшном ДТП в Самарской области
Топила в ванной и выгоняла голой на балкон: в Татарстане мать будут судить за истязание дочери
В Татарстане постепенно выходят из режима самоизоляции
С 8 мая в Казани возобновляется дачный автобусный рейс до поселка Гаврилково