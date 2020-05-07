В Татарстане КАМАЗ насмерть сбил женщину

7 Май 2020 2020-05-07T19:02:31+03:00

Пострадавшая скончалась на месте происшествия еще до приезда "скорой". Фото: Олег УКЛАДОВ

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Смертельный наезд произошел 6 мая в 6.15 на территории автотракторного парка в Тукаевском районе республики. По предварительным данным, во время начала движения 43-летний водитель грузовика "КАМАЗ" не убедился в безопасности маневра и сбил сотрудницу автопарка. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, не дождавшись приезда врачей "скорой помощи".

По факту гибели пешехода возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU