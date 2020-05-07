2020-05-07T19:02:31+03:00
Происшествия

В Татарстане КАМАЗ насмерть сбил женщину

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Пострадавшая скончалась на месте происшествия еще до приезда "скорой".Пострадавшая скончалась на месте происшествия еще до приезда "скорой".Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Смертельный наезд произошел 6 мая в 6.15 на территории автотракторного парка в Тукаевском районе республики. По предварительным данным, во время начала движения 43-летний водитель грузовика "КАМАЗ" не убедился в безопасности маневра и сбил сотрудницу автопарка. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, не дождавшись приезда врачей "скорой помощи".

По факту гибели пешехода возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После очистки объем Марьино озера в Казани увеличится в 1,5 раза
В Татарстане КАМАЗ насмерть сбил женщину
Стало известно, как будет выглядеть экстрим-парк рядом с мостом “Миллениум” в Казани
Предположительно самоубийство: найдено тело главы Исполкома Сармановского района Татарстана
В Татарстане возбуждено уголовное дело о хищении денег со строительства дамбы возле Манхеттена
В Казани улицу назовут в честь генерала Махмута Гареева
В Татарстане восстановили храм, который подожгла состоящая на учете у психиатров прихожанка
Житель Татарстана погиб в страшном ДТП в Самарской области
Топила в ванной и выгоняла голой на балкон: в Татарстане мать будут судить за истязание дочери
В Татарстане постепенно выходят из режима самоизоляции
С 8 мая в Казани возобновляется дачный автобусный рейс до поселка Гаврилково