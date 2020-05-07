2020-05-07T16:44:42+03:00
Общество

В Татарстане восстановили храм, который подожгла состоящая на учете у психиатров прихожанка

[видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В Зеленодольске завершились реставрационные работы в храме Казанской иконы Божией матери. Напомним, что храм и часовню подожгли 13 ноября 2019 года. Благодаря своевременному сигналу, возгорание удалось быстро потушить.

Во время выяснения причин пожара под подозрение попала прихожанка этой церкви, состоящая на учете в психдиспансере. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества". В итоге суд отправил поджигательницу на принудительное лечение.

Тем временем пострадавший от огня храм начали восстанавливать прихожане. Им помогали власти города. Была отремонтирована поврежденная крыша, пол и частично заменена электропроводка. Появилась новая система отопления, противопожарная сигнализация и камеры наружного наблюдения.

В Зеленодольске загорелась недействующая деревянная часовня.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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