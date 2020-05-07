В Татарстане постепенно выходят из режима самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T14:55:11+03:00

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Как пишет интернет-ресурс «Итиль», по словам официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой, Татарстан уже сейчас находится на первом этапе снятия ограничений (разрешение на занятие спортом), о которых вчера говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

План следующих шагов выхода из режима самоизоляции будет представлен в ближайшие дни после согласования президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который выслушает мнения специалистов. При этом за предприятиями и местами массового пребывания людей будет строго следить Роспотребнадзор.