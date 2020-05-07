С 8 мая в Казани возобновляется дачный автобусный рейс до поселка Гаврилково
По просьбам горожан с 8 мая в Казани свою работу возобновляет дачный автобусный рейс до поселка Гаврилково (Тихий плёс) в Верхнеуслонском районе, сообщает Минтранс Татарстана.
Так, автобус будет ежедневно отправляться от остановки «Московский рынок» (улица Волгоградская) в 8.00 и в 16.00. Обратные рейсы запланированы на 9.30 и 17.30.
- Напоминаем, что у каждого пассажира должно быть специальное разрешение на передвижение с смс-кодом №6 для выезда на дачу. Также пассажирам необходимо иметь средства индивидуальной защиты, - сообщают в Минтрансе Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU